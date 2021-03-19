Instagram neden açılmıyor? 19 Mart Cuma instagram sorunu! Instagram ne zaman açılacak?

19 Mart tarihinde WhatsApp, instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? 19 Mart Cuma instagram sorunu!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp ve Instagram'daki bu gelişme sonrası konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda.