Instagram ne zaman düzelecek? Facebook açıkladı: Instagram'a ne oldu, neden yavaş?

Sosyal medya uygulamalarından en çok kullanılan olan platform olan Instagram'da sık sık çökme sorunu veya yavaşlama sorunu yaşanıyor. Bunun üzerine kullanıcılar Instagram ne zaman düzelecek? Instagram'a ne oldu? gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Instagram tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biridir. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg tarafından alındıktan sonra büyük değişimlere uğrayan Instagram'da sık sık çökme ve yavaşlama sorunları da yaşanıyor. Kullanıcılar ise durumu Twitter'dan birbirine bildiriyor.

INSTAGRAM'A NE OLDU?

Dünya çapında pek çok farklı ülkede yaşayan Twitter kullanıcıları, Instagram'ın çöktüğüne dair tweetler atıyor. Yani sorun sadece ülkemizde yaşanmıyor. Instagram'dan bildirimler geliyor ancak bildirimler açıldığı zaman mesajlar, videolar ve fotoğraflar yüklenmiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram yetkilileri durum ile ilgili Facebook üzerinden açıklama yaptı. Şirket, mesajlaşma uygulaması Messenger ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'ın çöktüğünü açıkladı. Şirket Workplace hizmetinde de erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şirket sözcüsü, "Elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde bunların eskisi gibi çalışması için çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Messenger için 1800'den fazla şikayet aldıklarını belirten Facebook, Instagram için de binlerce şikayet aldıklarını açıkladı.