Instagram ne zaman düzelecek? Instagram Whatsapp Facebook ne zaman düzelir? Açıklama geldi!

Instagram Whatsapp çöktü haberler i gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platformlar hakkında detayları sizler için bir araya getirdik. Facebook ve Whatsapp ile beraber işleyen sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Whatsapp Instagram ne zaman düzelecek?

INSTAGRAM WHATSAPP ÇÖKTÜ

Kesinti izleme web sitesi Downdetector .com, Instagram ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 1 milyon vaka olduğunu gösterirken, yaklaşık 20.000 kullanıcı web sitesinde WhatsApp ile ilgili sorunlar hakkında paylaşımda bulundu. Sorun sunucu kaynaklı. Bu nedenle en kısa zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

WHATSAPP INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK? SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

"İŞLERİ NORMALE DÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK İLETİŞİM DİREKTÖRÜ: ÖZÜR DİLERİZ

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

INSTAGRAM: BİZİMLE KALIN

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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