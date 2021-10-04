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Instagram ne zaman düzelecek?

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Instagram ne zaman düzelecek?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da 5xx server hatası büyük merak topladı. Kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden paylaşım yapamadıkları oldu. Peki, Whatsapp çöktü mü son dakika? Whatsapp mesaj gitmiyor! İşte, son dakika Instagram Whatsapp çöktü haberleri! Whatsapp Instagram ne zaman düzelecek?

Instagram Whatsapp çöktü haberler i gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Milyonlarca kullanıcısı olan platformlar hakkında detayları sizler için bir araya getirdik. Facebook ve Whatsapp ile beraber işleyen sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Whatsapp Instagram ne zaman düzelecek?

Kesinti izleme web sitesi Downdetector .com, Instagram ile ilgili sorunları bildiren yaklaşık 1 milyon vaka olduğunu gösterirken, yaklaşık 20.000 kullanıcı web sitesinde WhatsApp ile ilgili sorunlar hakkında paylaşımda bulundu. Sorun sunucu kaynaklı. Bu nedenle en kısa zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Instagram çöktü mü son dakika? 2021 Instagram 5xx server error! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?Instagram çöktü mü son dakika? 2021 Instagram 5xx server error! Instagram neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook ile birlikte aynı şirket çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp ve Instagram'a 18.41 itibariyle erişilemiyor. Uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, Twitter'dan mağduriyetlerini dile getirdiler.

Konuyla ilgili WhatsApp'tan açıklama geldi. Şirket, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı. Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı.

Instagram'dan yapılan açıklamada ise, "Instagram şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor. Kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz varız!" denildi.

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