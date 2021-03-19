Instagram ne zaman açılacak?

Sosyal medya platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması Instagram çöktü. Sorun hakkında araştırmalar yapılırken Instagram ne zaman açılacak, merak edildi. Peki, Instagram ne zaman açılacak?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre uygulamaların çöktüğü belirtildi. Peki, Instagram ne zaman açılacak?

INSTARAM ÇÖKTÜ

Türkiye'de saat 20:25 itibariyle başlanan erişimi sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenilirken, platformun yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Konu ile ilgili olarak henüz açıklama yapılmadı. Detaylar için sayfamızı takip edebilirsiniz.