Instagram Modeli ile Ünlü Zengin Arasında Köpeğe Taciz Davası! Biri Köpeği, Diğeri Modeli Suçluyor
Instagram güzeli Deyana Mounira ile ünlü zengin Tony Toutouni, fotoğraf çekimleri sırasında Toutouni'nin köpeğinin genç modeli taciz etmesi sebebiyle davalık oldu.
Fotoğraf çekimi sırasında bir köpeği cinsel olarak uyandırdığı iddiasıyla dava edildiğini söyleyen Instagram modeli Deyana Mounira, gerçek mağdur olduğunu iddia etti. Deyana Mounira internette bir video yayınlayarak, 1 buçuk milyon takipçili Instagram'ın milyoner kralı Tony Toutouni'nin köpeği ile havuz kenarında oynarken çekilen görüntüleri yayınladı.
"KÖPEĞİMİN ŞEHVET DUYGULARINI UYANDIRDI"
Hef isimli siyah Rus teriyeri'nin sahibi Tony Toutouni, paraya ve kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinen bir Instagram fenomeni. Toutouni, köpeğinin cinsel organı ile oynayarak onda şehvet duyguları uyandırdığı gerekçesiyle Mounira'dan davacı olurken genç model ise köpeği kendisini taciz etmesi için cesaretlendirenin Toutouni olduğu konusunda ısrar ediyor.
ORİJİNAL VİDEO HER ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARACAK
Mourina, orijinal videoda seslerin duyulabileceğini ve Tony Toutouni'nin köpeği kendisini taciz etmesi için yönlendirdiği cümlelerin orijinal videoda yer aldığını söyledi.
Toutouni, genç modelden sahtekarlık yaptığı sebebiyle 1 buçuk milyon dolar istiyor. Mahkemeye taşınan ilginç davada videonun tamamının orijinal hali izlendikten sonra karar verilecek.
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Bu nu niye haber yapiosunuz ya haber yaparkende seçici olmak lazim zaten her seyi haber yapiosunuz bunj da es geçin hu ne yaCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Peki köpek kimi suçluyor acaba onunfikirleride önemli rezillerCevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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medeniyet diye yirtinanlar buyrun medeniyeteCevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır. : Kara cahil bunlar da senin gibi cahil beyin var da yok olanlardan.2 5 Yayından Kaldır
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Köpeği alıştırmışsın suçu başkasına atmaCevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır