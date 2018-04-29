Instagram Modeli ile Ünlü Zengin Arasında Köpeğe Taciz Davası! Biri Köpeği, Diğeri Modeli Suçluyor

Fotoğraf çekimi sırasında bir köpeği cinsel olarak uyandırdığı iddiasıyla dava edildiğini söyleyen Instagram modeli Deyana Mounira, gerçek mağdur olduğunu iddia etti. Deyana Mounira internette bir video yayınlayarak, 1 buçuk milyon takipçili Instagram'ın milyoner kralı Tony Toutouni'nin köpeği ile havuz kenarında oynarken çekilen görüntüleri yayınladı.

"KÖPEĞİMİN ŞEHVET DUYGULARINI UYANDIRDI"

Hef isimli siyah Rus teriyeri'nin sahibi Tony Toutouni, paraya ve kadınlara olan düşkünlüğü ile bilinen bir Instagram fenomeni. Toutouni, köpeğinin cinsel organı ile oynayarak onda şehvet duyguları uyandırdığı gerekçesiyle Mounira'dan davacı olurken genç model ise köpeği kendisini taciz etmesi için cesaretlendirenin Toutouni olduğu konusunda ısrar ediyor.

ORİJİNAL VİDEO HER ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARACAK

Mourina, orijinal videoda seslerin duyulabileceğini ve Tony Toutouni'nin köpeği kendisini taciz etmesi için yönlendirdiği cümlelerin orijinal videoda yer aldığını söyledi.

Toutouni, genç modelden sahtekarlık yaptığı sebebiyle 1 buçuk milyon dolar istiyor. Mahkemeye taşınan ilginç davada videonun tamamının orijinal hali izlendikten sonra karar verilecek.