Instagram mı çöktü? Twitter'da gündem olan Instagram'a ne oldu? 10 Haziran Instagram çöktü mü?

Twitter'da gündem olan #Whatsapp etiketinden sonra vatandaşlar Instagram mı çöktü, Instagram bozuldu mu, Instagram ne zaman açılacak gibi soruların cevaplarını merak etti. Bildirilen habere göre dün gece Whatsapp ve Instagram'da çökmeler meydana geldi. An itibariyle açıldı. Peki, Instagram neden çöktü? Instagram mı çöktü? Tüm detaylar yazımızda.

Instagram çöktü mü merak ediliyor. Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.

INSTAGRAM MI ÇÖKTÜ?

Dün gece saatlerinde Instagram'da erişim sorunu yaşanmıştı. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat Twitter'da şuanda "#WhatsApp" etiketi gündemde yer alıyor. Instagram'da ara sıra mesaj iletilmeme problemi yaşandığı belirtilmişti.

10 HAZİRAN INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Gece saatlerinde Whatsapp ve İnstagram'a erişim problemi yaşanmıştı. Mesajların iletilmediğini belirten kullanıcılar Instagram'ın çöktüğünü düşündü. Şuanda bir problem bulunmuyor. Whatsapp'a ve İnstagram'a sorunsuz girebilirsiniz.