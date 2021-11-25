Instagram mı çöktü son dakika? Instagram dm çöktü mü?

Instagram çöktü mü bugün? Instagram mı çöktü son dakika? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum" Instagram'da sorun mu var? Instagram'da zaman zaman sorunlar yaşanmakta. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.

INSTAGRAM MI ÇÖKTÜ SON DAKİKA?

Son günlerde Instagram'da sık sık erişim sorunları yaşanmakta. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken fakat Twitter'da şuanda "#Instagram" etiketi gündemde yer alıyor. Instagram'da ara sıra mesaj iletilmeme problemi yaşandığı belirtilmişti.

Down Detector'e göre Instagram'a dair bazı sorunlar kaydedildi. Ancak şu an bir sorun bulunmuyor.

INSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da kullanıcılar mesajların iletilmediğine yönelik sorunla karşılaştığını dile getiriyor. Konuyla ilgili açıklama gelmedi. Downdetector'de kullanıcılar sorun bildirmekte. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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