Instagram, Masaüstü Web Tarayıcısı İçin Yeni Özellik Getiriyor

Dünya üzerinde birçok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, masaüstü web tarayıcısı kullananlar için yeni bir özellik getiriyor. Yeni özellik sayesinde web tarayıcısında video, fotoğraf ve hikaye paylaşabileceksiniz.

Facebook geliştiriciler, sosyal medya ve fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram için yeni bir özellikler test ediyor. Bu yeni özellik birçok kullanıcı için büyük kolaylık sağlayacak.

Facebook ve bağlı uygulamalar hakkında sızıntı paylaşan Alessandro Paluzzi bildirdiği göre, Instagram yakında kullanıcıların bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar tarayıcısından gönderi oluşturmasına olanak tanıyan bir yöntem sunacak. Normalde kullanıcılar, bilgisayarlar aracılıyla masaüstü web tarayıcısından Instagram platformuna erişim sağlayabiliyorlar. Ancak kullanıcılar, masaüstü tarayıcı aracılıyla fotoğraf, video ve hikaye paylaşamıyordu. Bu durum birçok kullanıcı için olumsuz bir durumdu ve kullanıcılar ekstra programlar kullanarak bu ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Instagram, Masaüstü Web Tarayıcısı İçin Yeni Özellik Getiriyor

Insagram'ın bu yeni özelliği şu anda için test aşamasındadır. Dolayısıyla, şu anda bir Instagram gönderisi oluşturmanın tek yolu uygulama üzerinden erişim sağlanacaktır. Instagram'ın böyle bir özellik sunması uzun zamandır konuşuluyor. Çünkü rakipleri masaüstü ve uygulama üzerinden kullanıcılarına birçok yenilik sunuyor.

Paluzzi, Instagram'ın getireceği yeni özellik hakkında bilgi vermenin yanı sıra, yeni özelliğin şu anda neye benzediğini gösteren görselleri paylaştı. Instagram'da masaüstünden bir gönderi oluşturmaya gelince, bunu mobil uygulamada yapmakla neredeyse aynı olduğu bildirildi.

Masaüstü Görünümünün üstünde, kullanıcıların masaüstü veya dizüstü bilgisayar ekranından yeni gönderiler oluşturmasına izin vermek için eklenen bir düğme (yuvarlak bir kutunun içinde bir "+" simgesi) vardır.

Simgeye tıkladığınızda, görüntüleri ve videoları sürükleyip bırakabilirsiniz. Ayrıca, kırpma ve filtreleri destekleyen bir düzenleyiciye erişebilecekler. Konumların yanı sıra başlıklar da ekleyebilir ve elbette bir görüntüdeki kişileri etiketleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlarda, büyük olasılıkla yorumları devre dışı bırakabileceksiniz.

Ne yazık ki, Instagram'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Ancak Facebook/ Instagram'ın yakın gelecekte bu yeni özelliği tüm kullanıcılar için sunacağı birçok sızıntıcı tarafından bildiriliyor.

Kaynak: Tekmoloji