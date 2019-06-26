Instagram, Keşfet Sayfasına da Reklam Eklemeye Hazırlanıyor

Sosyal medya platformu Instagram, yakında kullanıcıların etkileşimlerine göre şekillenen Keşfet sayfasına da reklam ekleneceğini açıkladı. Reklamlar, sayfanın ön izlemesinde değil de kişi sayfadaki gönderilerin birine tıkladıktan sonra görünmeye başlayacak. Ayrıca reklamlar, resim ve videolardan oluşacak. IGTV'ye gelen reklamlar ise bugün yayınlanmaya başlayacak.

İşletmenin ürün pazarlama yöneticisi Susan Buckner Rose, The Verge ile olan bir röportajında "Keşfet sayfası, insanların farklı şeyleri görmek için kullandığı bir yer. Bu nedenle yeni reklamların sayfaya gelmesi çok heyecan verici" şeklinde bir açıklama yaptı. Rose, insanların reklamlara en çok ilgi göstereceği yerin Keşfet sayfası olduğunu söylüyor. Ayrıca, sayfanın reklamlar için oldukça uygun bir yer olduğunu çünkü oraya insanların takip etmedikleri yeni hesapları veya kişileri bulmak için gittiklerinin de altını çiziyor.

Rose, Keşfet sayfasına reklam koymamalarının özel bir sebebi olmadığını da söylüyor. Bu nedenle şu ana kadar neden Keşfet sayfasında reklam olmadığı kesin değil.

İnsanların, yeni hesaplar keşfetmekten hoşlandığı doğru olsa da Keşfet sayfalarında reklam görmek çoğu kişinin hoşuna gitmeyebilir. Instagram zaten, hikayelerde ve ana sayfada birçok reklam gösteriyor. Bu nedenle platformun başka bir yerine yeni reklamların gelmesi, kullanıcıları sosyal medya platformundan uzaklaştırabilirmiş gibi duruyor ancak Instagram, reklam gelirleri ile ayakta duran bir şirket dolayısıyla firmanın beklentileri karşılaması için reklamlara ihtiyacı var. Instagram ve Facebook'a yeni reklamlar geldikçe, Instagram'ın daha çok reklam vermek için platformun dokunulmamış yerlerini araması da oldukça normal.