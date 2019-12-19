Instagram influencer'lar üzerinden e-sigara, tütün ve silah benzeri ürünlerin tanıtımını yasakladı
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Instagram influencer'lar üzerinden e-sigara, tütün ve silah benzeri ürünlerin tanıtımını yasakladı

Sosyal medya devi Instagram, platform üzerinde tanıtım yapan "influencer" diye tabir edilen kullanıcıların elektronik sigara, tütün ve silah benzeri ürünlerin reklamını yapmasını yasakladı

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:30
Instagram influencer'lar üzerinden e-sigara, tütün ve silah benzeri ürünlerin tanıtımını yasakladı

Sosyal medya devi , platform üzerinde tanıtım yapan "influencer" diye tabir edilen kullanıcıların elektronik sigara, tütün ve silah benzeri ürünlerin reklamını yapmasını yasakladı.


Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da daha önce söz konusu ürünlerin şirketler üzerinden de tanıtımı yasaklanmıştı. Ancak şirketler binlerce takipçisi olan ünlü isimleri ve influencer'ları kullanarak paylaşım ve etiketler (hashtag) üzerinden bu ürünleri pazarlıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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