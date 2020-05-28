Instagram, IGTV'de Reklam Gösterecek Uzun zamandır Facebook'un çatısı altında hizmet veren Instagram çok yakında IGTV'de reklam gösterecek. Reklamlardan elde edilecek gelirin yüzde 55'i videoyu yükleyen kullanıcı ile paylaşılacak.

Uzun zamandır Facebook'un çatısı altında hizmet veren Instagram çok yakında IGTV'de reklam gösterecek. Reklamlardan elde edilecek gelirin yüzde 55'i videoyu yükleyen kullanıcı ile paylaşılacak. Tüm detaylar haberimizde.

Instagram IGTV'de Reklam Dönemi Başlıyor

Instagram, içerik üreticilerinin doğrudan platform üzerinden para kazanmalarına izin verecek güncellemeleri sunmaya başlıyor. Şirket yeni özelliği testlerin ardından tüm kullanıcılara açacak.

IGTV'nin yanı sıra Instagram'da rozetler de satılacak. Aynı TikTok ve YouTube canlı yayınlarında olduğu gibi Instagram canlı yayınlarında da rozetler yer alacak. Rozet satın alan kullanıcıların isimlerinin canlı yayında gözükeceği tahmin ediliyor.

Rozet satın alan kullanıcıların gelirleri doğrudan canlı yayını yapan kişiye aktarılabilir. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde gelmesi beklenmekte. Dijital rozetlerin başlangıç fiyatının 99 cent olacağı konuşulmakta. Instagram'ın yeni özelliklerini ülkemizde kullanıma açıp açmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Instagram'ın yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!