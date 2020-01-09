Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri
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Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri

Uçaklarda yolculara hizmet verirken mümkün olduğunca az konuşan, geri planda duran hostesleri bir de böyle görün! Hem işlerini yapan, hem de seyahat edip tatilin keyfini çıkaran hosteslerin sosyal medya paylaşımları yürek hoplatıyor.

09.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:22
Instagram'ı Sallayan Dünyanın En Güzel Hostesleri

Uçaklarda yolculara hizmet verirken mümkün olduğunca az konuşan, geri planda duran hostesleri bir de böyle görün! Hem işlerini yapan, hem de seyahat edip tatilin keyfini çıkaran hosteslerin sosyal medya paylaşımları yürek hoplatıyor. İşte havada ve karadaki halleriyle o hostesler…


@Evelina Nicastro









@Carolina Ferreira








@vincenza_di_cristoforo








@Patricia Rainam








@Paola Villa






@michellelarebelle




Kaynak: TheGeyik

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