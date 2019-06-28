Instagram Hesabı Nasıl Silinir?

Günümüz hayatında sosyal medya fazlasıyla önemli bir yere sahip. Kim takip etmiş kim gönderimizi beğenmiş ve kim takipten çıkmış sorularının cevapları büyük önem arz ediyor. Diyelim ki Instagram'ı artık kullanmak istemiyoruz ve hesabımızı da geri getirilemeyecek şekilde, kalıcı olarak silmek istiyoruz. Bu durumda hangi işlemleri yapmalıyız?

Instagram hesap silme:

Instagram'da hesap silmek için ilk olarak adım olarak buradan "Instagram Hesabını Sil" sayfasına gitmeniz ve giriş yapmanız gerekiyor.

Açılan bağlantıda, hesabınızı neden silmek istediğiniz sorulacak. Burada kendinize uygun seçeneği seçin:



Hesabınızı silme sebebinizi seçtikten sonra onaylama için şifrenizi girmeniz istenecek. Aşağıda bulunan kırmızı renkteki Hesabımı kalıcı olarak sil butonuna bastığınızda ekranın üst kısmında bir baloncuk belirecek.

İnternet tarayıcınızın üst kısmında beliren ve Hesabını silmek istediğinden emin misin? yazılı baloncukta çıkan seçeneklerden Tamam'a tıklayın.

Yönlendirileceğiniz sayfada "Hesabın kaldırıldı. Gidişin bizi üzüyor!" yazısını göreceksiniz. Bu yazıyı gördüğünüz an itibariyle Instagram hesabınız ve tüm verileriniz kalıcı olarak silinecektir.

Instagram hesabınızı silmek için yapmanız gereken tüm işlemler bu kadar. Bu noktadan sonra fotoğraflarınız, yorumlarınız, beğenmeleriniz, arkadaşlıklarınız ve diğer tüm verileriniz kalıcı olarak kaldırılacak ve bir daha kurtarılamayacak. Üstüne üstlük aynı kullanıcı adıyla yeni bir hesap açamayacaksınız.