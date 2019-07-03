Instagram Fenomeni Canlı Yayında Saçsız Kaldı

ABD'li 18 yaşındaki Instagram fenomeni Lorraine Blake, saçlarını düzleştirmek isterken, kullandığı ağır kimyasal yüzünden saniyeler içinde kel kaldı.

18 yaşındaki ünlü Instagram fenomeni Lorraine Blake, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak takipçilerine saçlarını nasıl ağartabileceklerini gösteriyordu.

Blake, kıvırcık olan saçlarını ağartma işleminden önce düzleştirmek için saçına ağır bir kimyasal uyguladı.

Saçlarının döküldüğünü gören ABD'li fenomen, çığlıklar içinde kaldı.

Bir süre bekledikten sonra saçlarını taramaya başlayan Blake, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Genç fenomenin saçları bir anda dökülmeye başlamıştı.

Birçok takipçisi Blake'e, yalnızca saçlarının dökülmesiyle şanslı olduğunu, kimyasalın kafa derisine kafa derisine zarar vermediği için haline şükretmesi gerektiğini söyledi.

Lorraine Blake, saçları tekrar çıkana kadar bu şekilde kalacağı için üzgün olduğunu söyledi.