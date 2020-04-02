Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü? Instagram'a neden girilemiyor? Instagram, Facebook, WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanıcıya sahip olduğu sosyal paylaşım sitelerine 1 Nisan günü erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, Instagram çöktü mü? WhatsApp çöktü mü? sorularının yanıtını aramaya başladı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan açıklamada bulundu.

Facebook çöktü mü? 1 Nisan günü geç saatlerde sosyal paylaşım platformlarına yaklaşık yarım saat erişim sorunu yaşandı. Instagram, Facebook, WhatsApp'a neden girilemiyor? Sorunun dünya genelinde yaşanan bir teknik arıza olduğu sonradan belli oldu ve sosyal paylaşım siteleirne yeniden erişim sağlandı. İşte, Instagram, Facebook, WhatsApp erişim sorunu hakkında detaylar...

INSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca insanın zaman geçirdiği, dünyanın her yerinden kullanıcısı olan Instagram'a girişler ve paylaşımlarda sorun yaşandı. Kullanıcılar Instagram, Facebook, WhatsApp'ın çöküp çökmediğini merak ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter üzerinden sosyal medyada yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulunan Sayan, ''Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'' ifadelerini kullandı. Dünya çapında bir sorun olduğu öğrenilen sosyal paylaşım sitelerindeki kısa süreli erişim engeli, bir süre sonra eski haline döndü.