Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma ve açma nasıl yapılır? Instagram dondurma telefondan nasıl yapılır?

Instagram sosyal mecralar arasında en merak edileni ve en çok kullanıcı olanlarının başında geliyor. Ancak buna rağmen bazı dönemlerde bu mecralardan ve sıkabiliriz. İşte bu noktada sosyal medya geliştiricileri bize harika bir seçenek sunuyor. Hesabı dondurma seçeneği! Peki, instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma ve açma nasıl yapılır

Instagram kendi içinde oldukça geniş bir dünya hal böyle olunca da bize sunduğu seçenekler oldukça geniş hale geliyor. Peki, instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram dondurma ve açma nasıl yapılır? Instagram dondurma telefondan nasıl yapılır?

INSTAGRAM NEDİR

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

INSTAGRAM TARİHİ

Instagram, ilk kez Burbn olarak San Francisco'da geliştirilmeye başladı. Bu, Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından oluşturulan bir mobil check-in uygulaması idi. Burbn'nin Foursquare'e çok benzediğini fark eden Systrom ve Krieger, uygulamalarını fotoğraf paylaşımına odakladı. İsim olarak "instant camera" (polaroid fotoğraf makinası) ve "telegram" (telgraf) kavramlarının bir parçası olarak uygulamanı yeniden adlandırdılar.

İlk Instagram gönderisi, 16 Temmuz 2010'da Mike Krieger tarafından yayınlanan South Beach Limanı'nın bir fotoğrafıydı. 6 Ekim 2010 yılında, Instagram iOS uygulaması resmi olarak App Store üzerinden yayınlandı. Şubat 2011'de Instagram'ın Benchmark Capital, Jack Dorsey, Chris Sacca (Capital fonu aracılığıyla) ve Adam D'Angelo dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan Seri A fonunda 7 milyon dolar topladığı bildirildi. Nisan 2012'de Instagram, 500 milyon dolarlık değerleme ile risk sermayedarlarından 50 milyon dolar topladı.

3 Nisan 2012'de Instagram, Android telefonlara yönelik uygulamasının bir sürümünü yayınladı ve bir günden kısa bir süre içinde bir milyondan fazla indirildi. 2013 Mayıs ayında Instagram, bir kullanıcının profilinde etiketlendiği her resmi listeleyen yeni bir sekme olan fotoğraf etiketleme ve "Sizin Fotoğraflarınız" özelliğini, Haziran ayında 15 saniyelik video paylaşımını başlattı. Aralık 2013 yılında Instagram, kullanıcıların özel olarak belirli kişilere mesaj ve dosya göndermesine olanak tanıyan bir özellik olan Direct'i sundu. Mart 2014'te Instagram, Facebook Places'ı kullanmak için teknolojiyi test etmeye başladı. Ekim 2015 yılında Instagram, Boomerang'ı başlattı. Mayıs 2016 yılında Instagram, tam yeni güncellenmiş bir simge ve uygulama tasarımının yanı sıra yeni bir görünüm, ayrıca işletme, tanıtım ve pazarlama araçlarını tanıttı. 2016 yılın Ağustos ayında Instagram Hikayeler özelliğini, Kasım ayında canlı yayın, ayrıca Instagram Direct özelliği için kaybolan fotoğraf ve videoları da başlattı, 6 Aralık 2016'da yorum beğenisini tanıttı. Haziran 2018 yılında Instagram, YouTube ile rekabet etmeyi amaçlayan bir video platformu olan IGTV'nin lansmanını, Temmuz 2020 yılında ise, TikTok ile rekabet etmek için tasarlanmış kısa biçimli bir video özelliği olan Reels'ı duyurdu.

INSTAGRAM HESABI NASIL DONDURULUR?

Link

Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamaz ya da silemezsiniz bu sebeple tarayıcınızdan yukarıda verilen Instagram Dondurma Linkine girerek başlayacağız.

Link üzerinden Instagram giriş sayfası çıkacaktır karşınıza. Burada hesabınıza giriş yapmak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek kendi hesabınıza giriş yapmış olacaksınız.

Açılan sayfanın sağ üst kısımdaki Profil simgesine dokunun veya tıklayın ve açılan Profil sayfanızdan "Profili Düzenle" yi seçin.

Açılan ekranda aşağıya inin ve sağ alttaki "Hesabımı geçici olarak kapat" butonuna dokunun veya tıklayın.

"Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusunun yanındaki açılır menüden size uygun olan seçeneklerden bir seçim yapın ve şifrenizi yeniden girin. Unutmayın ki hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden seçmiş olduğunuz bir sebep sonucunda görünür.

"Hesabı Geçici Olarak Kapat" butonuna dokunun veya tıklayın. Hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza yeniden giriş yapabiliyor olmanız gerekir yani şifrenizi veya kullanıcı adınızı kesinlikle bilmeniz gerekmektedir. Eğer hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakarak Instagram'dan teknik destek alabilirsiniz.