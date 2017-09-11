Instagram'da Takip Ettiğimiz Kişilerin Hikayerlerini Nasıl İndirilebiliriz!

Instagram hikayelerini oldukça basit bir biçimde indirmenin yolunu belirttik. Hem Android hem de iOS kullanıcı bu haberden faydalanabilirler.





Sosyal medya programları sürekli evrim geçiriyor. Son yıllarda bu evrimlerin en büyüğü gerçekleşti ve milyonlarca kullanıcı kimsenin duvarına bakmadan Instagram ve Snapchat'te bulunan hikayeleri takip etmeye başladı. Peki, 700 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram'da güzelunuza giden hikayeleri telefonunuza nasıl indirebildiğinizi biliyor musunuz?



24 saat boyunca paylaşan kişinin hikayesinde bulunduktan sonra silinen Instagram hikayelerinin bazıları adeta sanat eseri olabiliyor. Bu gibi içerikleri kaydetmek istiyorsanız yapmanız gereken adımlardan bahsedeceğiz. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının kullanabileceği programlar vasıtası ile sevdiğiniz hikayeleri telefonlarınızda saklayabileceksiniz. Karşınızda Instagram hikayelerini telefonunuza indirmenin yolu;



İOS









iOS için uygulama mağazasına gitmeli ve "IG Live" programını indirmelisiniz. IG Live, hikayelerini görmek için sevdiğiniz Instagram hesaplarınızı bulmanıza yardım eder. Uygulamayı indirdikten sonra, kullanıcıların adını arayarak hikaye lerinde bulunan fotoğraf ve videoları indirebileceksiniz. Kaydetmek istediğiniz fotoğraf ve videoyu seçerek kaydet butonuna dokunduğunuzda belirlediğiniz içerik telefonunuza kaydedilecek.



ANDROİD









Aynı prosedürü Android için yapmak istiyorsanız "Story Saver for Instagram" programını indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtığınızda, Instagram hesabınızla giriş yapacak ve böylece takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini görerek kaydedebileceksiniz. Ayrıca, arama çubuğundan takipçisi olmadığınız kişilerin hikayelerine de erişebilirsiniz.



Hikayeleri indirmek bu kadar kolay. İster kendi hikayeleriniz isterse de güzellandığınız hikayeleri bu formülü kullanarak rahatça telefonunuza indirebilirsiniz.