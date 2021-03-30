Instagram'da sorun mu var? Instagram neden çöktü mü? Instagram bozuldu mu?
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Instagram'da sorun mu var? Instagram neden çöktü mü? Instagram bozuldu mu?

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Instagram'da sorun mu var? Instagram neden çöktü mü? Instagram bozuldu mu?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram çöktü mü? 30 Mart Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum? Instagram girişi nasıl yapılır? Instagram neden yavaş?

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INSTAGRAM 'DA SORUN MU VAR?

Instagrama giren kullanıcılar instagram uygulamasına girerken sorun ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili ise henüz Instagram'dan açıklama yapılmadı. Instagram uygulaması giriş proplemi birçok nedenden kaynaklı olabilir. Konu ile açıklama yapılır ise detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Dilek Ulusan
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