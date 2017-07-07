Instagram'da Ne Oluyor?

Instagram'da Ne Oluyor?

Instagram'da hesabını bir anda kaybeden binlerce kullanıcı, durumu diğer sosyal ağlara taşıdı!

Instagram'da Ne Oluyor?

Instagram'da son 24 saat içerisinde binlerce hesabın silindiği ortaya çıktı. İlginç olan ise bu hesapların gerçek kullanıcılara ait olması ve durumla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış olması.



Hesabı silinen kullanıcılar, Facebook ve Twitter'da kitleler halinde durumdan şikayet etmekteler. Hesaplar arasında ilk bakışta herhangi bir benzerlik de bulunmuyor gibi görünüyor. Kullanıcılardan bir tanesi hesabının yalnızca çikolata satmaya yönelik olduğunu söylerken bir başka kullanıcı, kişisel gönderiler paylaştığını söylüyor. 10'un üzerinde hesabı olan bir başka kullanıcı ise silinen hesaplarının bazılarının iş dünyasıyla ilgili olduğunu belirtti.