Instagram'da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Instagram'da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak

Instagram'da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak
Bültenler - Haberler | Teknoloji

Instagram bugün beğeni sayılarının gösterilmesiyle ilgili kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı.

Instagram 2019'da bir grup kullanıcıyla gönderilerdeki beğeni sayılarının gizlenmesi üzerine bir test yapmaya başlamıştı. Bu konuyla ilgili geri bildirimleri değerlendiren Instagram, bazı insanların beğeni sayılarını gizlemeyi tercih ederken, bazılarınınsa nelerin popüler olduğunu takip edebilmek için beğeni sayılarını görmek istediğini fark etti. Bu bilgiler ışığında, Instagram kullanıcılarına daha fazla kontrol sağlayabilmek için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

Bu özellik sayesinde insanlar:

- Kendi Instagram gönderilerindeki beğeni sayılarını göstermeyi veya gizlemeyi

- Instagram Akışında diğer insanların gönderilerinin beğeni sayılarını görmeyi veya görmemeyi tercih edebilecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Şevval Şahin Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Instagram'da insanlar beğeni sayıları konusunda daha fazla kontrole sahip olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:07:29. #1.16#

title