Instagram'da dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı DHA'ya konuştu
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Instagram'da dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı DHA'ya konuştu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından açtığı canlı yayınla 2 milyonluk izleyici dünya rekorunu kırdı.

Instagram'da dünya rekoru kıran Acun Ilıcalı DHA'ya konuştu
26.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:05

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından açtığı canlı yayınla 2 milyonluk izleyici dünya rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden canlı yayın yaparak 1 milyon kişinin üzerinde izlenen Ilıcalı Türkiye rekoru kırmıştı. Survivor2020'de düzenlenen yarışmanın ardından yaptığı rekor denemesiyle 3 milyon izlenerek, 2 milyonluk dünya rekorunu da geride bıraktı. 2-3 dakika içinde rekoru kırdıktan sonra Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan ünlü televizyoncu, "3 milyonu çok kısa sürede geçtik. Yani demek ki belki hedefimiz 4 milyon olsaydı, 4 milyon da olacaktı" dedi.

"SEYİRCİMİZ YENİLİĞE VE FARKLILIĞA AYRI BİR İLGİ GÖSTERDİ"

Survivor'da aylar süren seçmeler sonucunda renkli isimlerle güzel bir projeye imza attıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Bu sene Survivor'da ciddi derecede casting (rol dağıtımı) çalışması var bence. Aylar süren seçmeler bizi oldukça yordu ama sonunun da böyle güzel olması ayrı bir mutluluk. Tahmin ediyorum, 3 ay sırf seçme yaptık. 3 ay boyunca yarışmacı eledik. En son finalde de o kadar güzel bir ünlüler - gönüllüler kurduk ki, zaten giderken bir şeyler hissediyorduk aslında. Yani birbirinden farklı tipler ve mozaiği tamamlayan tipler vardı. Bu kadar renkli isimlerden de ortaya güzel bir proje çıkması çok da sürpriz değil aslında. Ama seyircimiz burada tabii ki bence yeniliğe ve farklılığa ayrı bir ilgi gösterdi" şeklinde konuştu.

"3 MİLYON İZLENMEYİ BEKLEMİYORDUM"

Instagram'da seyirci rekorunu kırmalarıyla ilgili de konuşan Ilıcalı, "3 milyon kişiyi bir araya toplayıp yayın yapabiliyorsanız, bunun halkta bir karşılığı var demektir" ifadelerini kullandı. Ilıcalı, şunları söyledi; "Yıllardır Instagram hesabım var ama son 2-3 aydır özellikle ilgi duyuyorum. Çünkü bizim için dijital medya çok önemli ve Survivor'ın da açıkçası dijitalde yaşanması bizi çok mutlu etti. Bu sene ilk defa televizyonla dijitali birleştirip, Survivor projesine başka bir şekilde yaklaştık. Buradaki en önemli konu da açıkçası bu rekordu. Bu rekordan önce de 1 milyon rekorunu kırdık ama yanlışlıkla kırdık. Yani 1 milyon Türkiye rekoruymuş. Ben o sırada şöyle bir şey dedim ki, '1 milyon dünya rekoru mu acaba?' Çok da bildiğim bir konu değil aslında o zaman. Sonra da sağ olsunlar bize ulaştılar ve dediler ki; 'dünya rekoru 2 milyon.' Dünya rekoru 2 milyonsa, biz de 'tamam' deyip, 'dünya rekoru kıralım o zaman' dedik. Bu sefer de 3 milyon olduk. Bu da tamamen seyircimizin bize gösterdiği ilgi ve sevgi. Bunun değeri de benim için paha biçilemez. Çünkü 3 milyon kişiyi bir araya toplayıp da bir yayın yapabiliyorsanız, bunun halkta bir karşılığı var demektir. Ciddi bir karşılığı var demektir. Bu açıdan çok mutluyum. Sonuçta Instagram denilen mecra, 3 milyon kişinin bir araya gelebileceği bir mecra değil mantık şartlarında. Biz bunu başardık. Bir ülkenin içerisinde bu kadar yüksek bir sayıya ulaşmak da çok önemli. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Ben 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum. 2.5 milyon oluruz diyordum. 3 milyon bana da sürpriz oldu. Bu açıdan çok mutluyum. Gurur verici bir tablo diyebilirim. "

"HEDEFİMİZ 4 MİLYON OLSAYDI, 4 MİLYON DA OLACAKTI"

Rekoru kırabileceğini önceden tahmin ettiğini sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Rekoru kırmayı bekliyordum.  Çünkü, rekoru şu saatte deneyeceğiz diye bir hikaye atmıştım. Zaten 12 milyondan fazla takipçim var. Sonuç itibariyle 12 milyon insana ulaşabiliyorum yayın yapacağız diye. Bunların tabii ki hepsi görmüyordur. Kısa sürede 2 milyonu geçeceğimizi tahmin ediyordum. Ama 3 milyonu çok kısa sürede geçtik. Yani demek ki belki hedefimiz 4 milyon olsaydı, 4 milyon da olacaktı. 3 milyonu geçince artık hepimiz mutlu olduk" şeklinde konuştu.

ACUN'DAN KORONAVİRÜS ETKİSİNDEKİ FUTBOL YORUMU

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen futbol ligleriyle alakalı görüşlerini de aktaran Acun Ilıcalı, maçların seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, "Tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var" derken, şunları söyledi; "Çok zorlu bir sezon oldu. Futbolcular için de çok zor oldu. Çok futbolcu arkadaşım da var, ne kadar zorluklar çektiklerini gördüm. Oynayamadılar, antrenmansız kaldılar, vücutları korumak çok kolay değil.. Bence bu sezon, tarihin en zor sezonu olacak. Tabii ki de seyircisiz olacak. Tatsız ve tuzsuz olacak ama futbola ihtiyacımız var. Hiçbirimiz futbolsuz yapamıyoruz. O yüzden bir an önce geri dönsünler, şu zevki yaşayalım."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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