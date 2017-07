İnstagram'da Costa Çılgınlığı 3 Milyonu Aştı

"Gel kervanına Mustafaf Sandel ve Murat Boz'da katıldı"



Beşiktaş'ta Pepe'nin transfer sürecinde etkin bir rol oynayan "Come to Beşiktaş" tayfası İspanyol forvet Diego Costa içinde seferber olmuş durumda.



Diego Costa'nın Instagram hesabında yayımladığı fotoğrafların altına "Come to Beşiktaş" yazan taraftarların sayısı 3 milyonu aştı. Taraftarlar arasında başlayan yorum yarışına Türkiye'den ünlü isimlerde dahil oldu.



"GEL KERVANINA MUSTAFA SANDAL VE MURAT BOZ'DA KATILDI"



Beşiktaşlılığıyla bilinen Mustafa Sandal sosyal medyada yayınladığı videoda İspanyolca "Sevgili Diego Costa seni büyük Besiktaş'mıza bekliyoruz" derken, diğer bir şarkıcı Murat Boz'da, Costa'nın fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş" yazarak İspanyol forveti Beşiktaş formasıyla görmek istediklerini belirttiler.



SADECE BEŞİKTAŞLILAR DEĞİL



28 yaşındaki forvet oyuncusunun fotoğrafının altına yorum atanlar sadece Beşiktaş taraftalarıyla sınırlı kalmadı. Ezeli rakiplerden bazı Galatasaray taraftarlarıda Brezilya asıllı oyoncuya "Come to Beşiktaş" yorumunda bulundu. - İstanbul