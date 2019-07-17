Instagram çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sıkıntısı
Instagram yine çöktü. Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile aynı şirkete ait olan Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşanıyor. Hesaplarına giremeyenler Twitter'dan bu durumu dile getiriyorlar. Fakat Instagram'daki sorun halledildi. Şu an Instagram'da akış yenileme, hikaye yükleme sorunları giderildi.
Sosyal medya uygulaması Instragram yine çöktü. Aynı şirkete ait olan WhatsApp ve Facebook'ta da aynı sorunları yaşayan kullanıcılar, Twitter'da bu sorunu dile getirdiler. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" Instagram çöktüğünü duyurdu. Firmadan konu ile ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Akış yenilenmiyor, hikaye yüklenmiyor sorunları şu an için giderildi.
İşte Instagram'ın çökmesine dair atılan bazı #çöktü hashtag ile atılan tweetler...
İnstagram cennet mahallesindeki kanepe gibisin habire çöküyosun
İnstagramın çöktüğünü twitterdan öğrendim
Twitter 2. kez misafirlerini karşılıyor :)
İlk kez İnstagram'dan çıkıp Twitter'da dolanıyorum
İnstagram'a bende ki dayanıklılıktan nasip et Allah'ım
Twitter: Instagram artık yok kardeş, ben varım..
İnstagram #çöktü hadi burayı insta storye dönüştürelim!
İnternetim yok insta ya giremiyorum yemin ederim çöksün de millet story atamasın diye etmediğim dua kalmamıştı benden mutlusu yok hehey
Yaşlandırılmış resimlere dayanamayan Instagram çöktü!
Face app neden meşhur oldu anlaşıldı. #instagram insanları erken yaşta yaşlandıracak. #çöktü