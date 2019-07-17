Instagram çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sıkıntısı

Sosyal medya uygulaması Instragram yine çöktü. Aynı şirkete ait olan WhatsApp ve Facebook'ta da aynı sorunları yaşayan kullanıcılar, Twitter'da bu sorunu dile getirdiler. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" Instagram çöktüğünü duyurdu. Firmadan konu ile ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Akış yenilenmiyor, hikaye yüklenmiyor sorunları şu an için giderildi.

İşte Instagram'ın çökmesine dair atılan bazı #çöktü hashtag ile atılan tweetler...

İnstagram cennet mahallesindeki kanepe gibisin habire çöküyosun

İnstagramın çöktüğünü twitterdan öğrendim

Twitter 2. kez misafirlerini karşılıyor :)

İlk kez İnstagram'dan çıkıp Twitter'da dolanıyorum

İnstagram'a bende ki dayanıklılıktan nasip et Allah'ım

Twitter: Instagram artık yok kardeş, ben varım..

İnstagram #çöktü hadi burayı insta storye dönüştürelim!

İnternetim yok insta ya giremiyorum yemin ederim çöksün de millet story atamasın diye etmediğim dua kalmamıştı benden mutlusu yok hehey

Yaşlandırılmış resimlere dayanamayan Instagram çöktü!

Face app neden meşhur oldu anlaşıldı. #instagram insanları erken yaşta yaşlandıracak. #çöktü