Instagram çöktü mü Son Dakika! 25 Mart Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum?

En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram çöktü mü? 125 Mart Instagram çöktü mü? Instagram'a neden giremiyorum? Instagram girişi nasıl yapılır? Instagram neden yavaş?