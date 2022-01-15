Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var?

15 Ocak Instagram çöktü mü? Instagram çöktü mü bugün? Instagram çöktü mü bugün? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.