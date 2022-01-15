Instagram çöktü mü? Instagram sorun mu var?
15 Ocak Instagram çöktü mü? Instagram çöktü mü bugün? Instagram çöktü mü bugün? sorularının yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.
Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderiminde sorun yaşadı. Kullanıcılar İnstagram çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? 15 Ocak İnstagram DM çöktü mü? 15 Ocak DM neden açılmıyor? sorularını merak diyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 15 Ocakİnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İşte bilgiler...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN?
Son günlerde Instagram'da sık sık erişim sorunları yaşanmakta. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.