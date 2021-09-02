Son Dakika.. Instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram tekrar dene hatası nasıl çözülür?
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Son Dakika.. Instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram tekrar dene hatası nasıl çözülür?

Son Dakika.. Instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram tekrar dene hatası nasıl çözülür?
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Instagram çöktü mü? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da kullanıcılar tarafından bugün en çok merak edilen konu neden paylaşım yapamadıkları oldu. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü?

İnstagram çöktü mü? Sosyal medya platformu Instagram'da bu sabah saatlerinde birçok kullanıcı tarafından paylaşım yapılamadığı konusunda araştırma yapıldı. Vatandaşlar internette konuyla ilgili en çok "Instagram çöktü mü? Instagram neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram uygulaması çöktü mü?" sorularını araştırmakta. Instagram'da yaşanan bu sıkıntıyla ilgili detayları haberimizden bulabilirsiniz.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

İnstagram'da sabah saatlerinden itibaren story ve gönderi içerik paylaşamama, DM atamama gibi birçok problem dünya genelinde yaşanmakta. Twitter ve Google'da en çok araştırılan konular arasında yer alan sıkıntı ile Instagram'dan resmi bir açıklama gelmezken, yaşanan problemin kısa bir süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM SORUN ÇÖZÜMÜ!

  • Instagram'ın genel problemlerinin yanı sıra bazı sıkıntılar telefonunuzdan kaynaklı olabilir.
  • Bunun için öncelikle güncel Instagram sürümünü kullandığınızdan emin olun.
  • Android kullanıcısıysanız önbellek temizleyin
  • Ayarlar kısımından uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun.
  • Önbellek temizleme işlemini gerçekleştirmeyi bilmiyorsanız telefonunuzu yeniden başlatın.
  • Depolama alanını kontrol edin. Telefon hafızasında yer olmaması da Instagram'ın doğru çalışmamasına neden olabilir.


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Son Dakika.. Instagram çöktü mü, neden paylaşım yapılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? Instagram tekrar dene hatası nasıl çözülür? - Haberler
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