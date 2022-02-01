Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? DM neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderiminde sorun yaşadı. Kullanıcılar İnstagram çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? Şubat 2022 Instagram DM çöktü mü? 2022 Şubat DM neden açılmıyor? sorularını merak diyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 1 Şubat 2022 İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İşte bilgiler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN?

Son günlerde Instagram'da sık sık erişim sorunları yaşanmakta. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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