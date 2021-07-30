Instagram çöktü mü bugün? "Instagram'a giremiyorum" Instagram'da sorun mu var? 30 Temmuz Instagram çöktü mü?
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Instagram çöktü mü bugün? "Instagram'a giremiyorum" Instagram'da sorun mu var? 30 Temmuz Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü bugün? 'Instagram'a giremiyorum' Instagram'da sorun mu var? 30 Temmuz Instagram çöktü mü?
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Twitter'da gündem olan #Whatsapp etiketinden sonra vatandaşlar Instagram mı çöktü, Instagram bozuldu mu, Instagram ne zaman açılacak gibi soruların cevaplarını merak etti. Bildirilen habere göre dün gece Whatsapp ve Instagram'da çökmeler meydana geldi. An itibariyle açıldı. Peki, Instagram neden çöktü? Instagram mı çöktü? "Instagram'a giremiyorum" Instagram'da sorun mu var? Tüm detaylar yazımızda.

Instagram çöktü mü bugün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. "Instagram'a giremiyorum"Instagram'da sorun mu var? Dün gece saatlerinde Instagram 'da erişim sorunu yaşanıyordu. Bunun akabinde Instagram çöktü mü, neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN?

Dün gece saatlerinde Instagram'da erişim sorunu yaşanmıştı. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı fakat Twitter'da şuanda "#WhatsApp" etiketi gündemde yer alıyor. Instagram'da ara sıra mesaj iletilmeme problemi yaşandığı belirtilmişti.

Down Detector'e göre Instagram'a dair bazı sorunlar kaydedildi. Ancak şu an bir sorun bulunmuyor.

Instagram çöktü mü bugün? 'Instagram'a giremiyorum' Instagram'da sorun mu var? 30 Temmuz Instagram çöktü mü?

30 TEMMUZ INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Gece saatlerinde Whatsapp ve İnstagram'a erişim problemi yaşanmıştı. Mesajların iletilmediğini belirten kullanıcılar Instagram'ın çöktüğünü düşündü. Şu anda bir problem bulunmuyor. Whatsapp'a ve İnstagram'a sorunsuz girebilirsiniz.

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Instagram çöktü mü bugün? "Instagram'a giremiyorum" Instagram'da sorun mu var? 30 Temmuz Instagram çöktü mü? - Haberler
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