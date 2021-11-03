Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderemiyor. Bunun ardından insta çöktü mü araştırılıyor. İnstagram çöktü mü? 3 Kasım İnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İnstagram bugün çöktü mü?

3 KASIM İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? DM ÇÖKTÜ MÜ?

An itibariyle İnstagram DM mesajlaşma sisteminde problemler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar İnstagram DM'den mesaj gönderemiyor. İnstagram'da DM bölümü açılmıyor ve mesaj gönderilemiyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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