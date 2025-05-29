Instagram çöktü mü? 29 Mayıs Instagram'a neden girilmiyor?

Instagram çöktü mü? 29 Mayıs Instagram'a neden girilmiyor?
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29 Mayıs 2025 sabahında binlerce kullanıcı, "Instagram çöktü mü?" sorusunu sormaya başladı. Özellikle sabah saatlerinde Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar, "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Bu durum sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu.

"Instagram çöktü mü?" sorusuna neden olan teknik aksaklıklar, kullanıcıların akış yenileyememesi, hikâye görüntüleyememesi ve mesaj gönderememesi gibi problemlerle kendini gösteriyor. Uygulamaya girildiğinde birçok kullanıcı hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Bu da "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusunu daha da gündeme getiriyor. Peki, Instagram çöktü mü? 29 Mayıs Instagram'a neden girilmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

Instagram çöktü mü? 29 Mayıs Instagram'a neden girilmiyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Meta (eski adıyla Facebook) bünyesinde yer alan Instagram, zaman zaman bu tür kesintilerle karşılaşabiliyor. Ancak bu kesintiler genellikle geçici oluyor. Bugün yaşanan problemle ilgili olarak henüz Meta'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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