Instagram çöktü mü? 20 Ocak Instagram'da sorun mu var? Hikaye neden yüklenmiyor, DM neden çalışmıyor? DM'de sorun mu var?

"Instagram'a giremiyorum" sorunu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Zaman zaman Instagram'da erişim sorunu yaşanmakta. Bunun akabinde DM neden çalışmıyor? DM'de sorun mu var? Neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.