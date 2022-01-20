Instagram çöktü mü? 20 Ocak Instagram'da sorun mu var? Hikaye neden yüklenmiyor, DM neden çalışmıyor? DM'de sorun mu var?
"Instagram'a giremiyorum" sorunu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, Instagram çöktü mü? Instagram'da sorun mu var? Zaman zaman Instagram'da erişim sorunu yaşanmakta. Bunun akabinde DM neden çalışmıyor? DM'de sorun mu var? Neden çöktü merak edildi. Instagram ile ilgili bilgiler yazımızda.
Instagram çöktü mü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı İnstagram kullanıcıları DM'den mesaj gönderiminde sorun yaşadı. Kullanıcılar İnstagram çöktü mü? Bugün insta çöktü mü neden açılmıyor? 20 Ocak İnstagram DM çöktü mü? 20 Ocak DM neden açılmıyor? sorularını merak diyor. Peki, İnstagram çöktü mü? 20 Ocakİnstagram DM yazışma çöktü mü, neden hata veriyor? İnstagram DM hatası nedir, çözümü nasıl yapılır? İşte bilgiler...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ BUGÜN?
Son günlerde Instagram'da sık sık erişim sorunları yaşanmakta. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.