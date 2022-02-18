Instagram arşiv nerede? 2022 arşiv nereye kaydedilir? Meta Instagram arşiv nerede?

Instagram arşiv nerede? Arşivleri nereye kaydediliyor? Instagram arşiv nerede? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Instagram'ın birbirinden farklı özelliklerinden biri arasında da "ARŞİV" özelliği yer alıyor. Peki, Instagram arşiv nerede? Reels arşiv nereye kaydedilir?

INSTAGRAM ARŞİV NEREDE?

Fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram'ın arşiv özelliği kullanımı kolaylaştıran özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Arşiv özelliği sayesinde, öncesinde paylaştığınız hikayelerinizi görebilir veya profilinizden gizlediğinin gönderileri burada bulabilirsiniz.

Instagram arşiv için Profilinize tıklayın.

3 çizgi olan butona basın.

Arşiv butonuna basın.

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