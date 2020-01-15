İnstagram ABD'nin İran'a yaptırımları kapsamında 'Süleymani'ye destek' mesajlarını kaldırdı
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İnstagram ABD'nin İran'a yaptırımları kapsamında 'Süleymani'ye destek' mesajlarını kaldırdı

İnstagram ve Facebook’un Washington’ın İran’a uyguladığı yaptırımlara uyarak, Süleymani’ye destek içeren sesli mesajları kaldırdığı belirtildi.

15.01.2020 08:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:10
İnstagram ABD'nin İran'a yaptırımları kapsamında 'Süleymani'ye destek' mesajlarını kaldırdı

İnstagram ve 'un, Washington'ın 'a uyguladığı yaptırımlara uyarak, ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'ye destek içeren sesli mesajları kaldırdığı belirtildi.


Geçen yıl Nisan ayında ABD Başkanı Trump'ın İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu 'yabancı terör örgütü' olarak sınıflandırıldığını açıklamasının ardından İnstagram bu sefer de İran Devrim Muhafızları Komutanı olan Süleymani'nin kişisel hesabını kapatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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