Instagram'a Rehber İçerikler Özelliği Geliyor
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Instagram'a Rehber İçerikler Özelliği Geliyor

Instagram, sağlık içeriklerini bulmayı biraz daha kolay hale getirmek amacıyla yeni bir Rehber (Guide) özelliğini kullanıma açtı.

Instagram'a Rehber İçerikler Özelliği Geliyor
20.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:48

Instagram, sağlık içeriklerini bulmayı biraz daha kolay hale getirmek amacıyla yeni bir Rehber (Guide) özelliğini kullanıma açtı. Rehber, Instagram kullanıcılarının içerik oluşturuculardan, herkese açık kişilerden, kuruluşlardan ve yayıncılardan öneriler, ipuçları ve diğer içerikleri keşfetmesini sağlayacak.

Pazartesi günkü bir blog yazısında Instagram, yeni Rehber özelliğinin ilk olarak sağlık üzerinde olacağını belirtti. Sosyal medya platformu içerik oluşturucuların, Koronavirüs pandemisi sırasında endişeyi nasıl yönettikleri ile ilgili kaynakları ve ipuçlarını paylaşmak için uzman kuruluşlarla bağlantı kurulmasına aracı oluyor.

"COVID-19 salgını nedeniyle birçok insanın mücadele ettiğini biliyoruz, bu yüzden Rehberler özelliğinde sağlıklı yaşam içeriğine odaklanıyoruz. İçerik oluşturucuları, başkalarıyla bağlantıyı sürdürme ve kaygıyı yönetme konusunda ipuçları da dahil olmak üzere profesyonel ekiplerden destek sunacağız"

Instagram'dan Koronavirüs Tedbir Rehberi

Instagram'ın yeni Rehber'lerini görüntülerken içerik oluşturucunun seçtiği yayınları ve videoları yararlı ipuçları ve önerilerle eşleştirebilirsiniz. Belirli bir yayın hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz resme veya videoya dokunabilirsiniz. Ayrıca sağ üst köşedeki paylaş düğmesine dokunarak Hikayeler'de de paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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