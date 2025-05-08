Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Peki, 8 Mayıs Perşembe Instagram'a erişim engeli mi geldi? Instagram'a neden girilmiyor? sorusu özellikle Türkiye genelinde bazı bölgelerde yoğun şekilde dile getiriliyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? 8 Mayıs Perşembe Instagram'a erişim engeli mi geldi?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

8 Mayıs 2025 itibarıyla Instagram'da yaşanan erişim sorunu, bazı kullanıcılar için bölgesel internet servis sağlayıcılarından kaynaklı olabilir.