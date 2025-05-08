Instagram'a neden girilmiyor? 8 Mayıs Perşembe Instagram'a erişim engeli mi geldi?
8 Mayıs 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, "Instagram'a neden girilmiyor?" sorusunu sosyal medya ve arama motorlarında aramaya başladı.
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a erişim sağlanamaması, kullanıcılar arasında endişeye neden oldu. Peki, 8 Mayıs Perşembe Instagram'a erişim engeli mi geldi? Instagram'a neden girilmiyor? sorusu özellikle Türkiye genelinde bazı bölgelerde yoğun şekilde dile getiriliyor. Peki, Instagram'a neden girilmiyor? 8 Mayıs Perşembe Instagram'a erişim engeli mi geldi?
INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?
Kullanıcı raporları Instagram şirketinde olası problemler var olduğuna işaret ediyor
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?
8 Mayıs 2025 itibarıyla Instagram'da yaşanan erişim sorunu, bazı kullanıcılar için bölgesel internet servis sağlayıcılarından kaynaklı olabilir.