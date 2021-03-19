Instagram'a ne zaman girilebilecek? Instagram düzeldi mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Instagram'a ne zaman girilebilecek? Instagram düzeldi mi?

19.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:04
Instagram'a ne zaman girilebilecek? Instagram düzeldi mi?

19 Mart tarihinde WhatsApp, instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? 19 Mart Cuma instagram sorunu! Instagram'a ne zaman girilebilecek? Instagram düzeldi mi?

19 Mart tarihinde WhatsApp, instagram uygulamalarına giriş yapılamıyor. Peki, Instagram neden açılmıyor? 19 Mart Cuma instagram sorunu!

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp ve Instagram'daki bu gelişme sonrası konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Sorunun en yakın zamanda giderilmesi beklenirken Avrupa'da uygulama çökmüş durumda.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Instagram'a ne zaman girilebilecek? Instagram düzeldi mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:04:45. #1.15#
title