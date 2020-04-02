Instagram'a 'Hassas İçerik Sınırı' Özelliği Gelebilir
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Instagram, İşçi, Teknoloji

Instagram'a 'Hassas İçerik Sınırı' Özelliği Gelebilir

İdeal bir iş dünyasında, kimse işyerinde Instagram'a göz atamazdı ve şirket yöneticilerinin bizden beklediği şekilde hepimiz verimli, meşgul işçi arılar olurduk.

02.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Instagram'a 'Hassas İçerik Sınırı' Özelliği Gelebilir

İdeal bir iş dünyasında, kimse işyerinde Instagram'a göz atamazdı ve şirket yöneticilerinin bizden beklediği şekilde hepimiz verimli, meşgul işçi arılar olurduk. Ancak yakın zamanda bunun gerçekleşmesi mümkün görünmediği için, Instagram bu konuda yardımcı olabilecek bir özellik üzerinde çalışıyor.

Tersine mühendislik sihirbazı ve uygulamaların gizli özelliklerini ortaya çıkarma uzmanı Jane Manchun Wong'un yakın zamanda keşfettiği gibi, sosyal medya devi Instagram şu sıralar 'hassas içeriği sınırla' adlı yeni bir özelliğe geçiş sürecinde. Uygulamada nelerin 'hassas içerik' olarak sınıflandırılacağını henüz bilmiyoruz ancak NFSW (not safe for work) içeriklerinin ve yetişkin içeriklerin bu sınıfa dahil olacağı söyleniyor.

Instagram is working on "Limit Sensitive Content" option

This seems to be on by default (it's on when I came across it) and shows a warning dialog when you turn it off pic.twitter.com/lvQhepAU3e

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 31, 2020

Jane böyle bir özelliğin olduğuna dair paylaşım yaptığında, özellik varsayılan olarak uygulamaya eklendi. Ancak şu anda özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğunu göz önüne alırsak, özellik tam anlamıyla hazır olduğunda belki de beklendiği şekilde ya da doğru şekilde çalışmayabilir. Belki de bu özellik, son dönemlerde reşit olmayan kullanıcılarla ilgili politikalarını belirlemek zorunda olan uygulamanın daha genç kullanıcıları için varsayılan olarak açık bırakılabilir.

Özelliği kapattığınızda, potansiyel olarak hassas içeriği görmek istediğinizi açıkça onaylamanızı isteyen yeni bir uyarı penceresi açılır. 'Daha fazla bilgi edinin' bağlantısı ise şu anda işe yaramıyor çünkü özellik hala geliştirilme aşamasında.

Kaynak: Tamindir

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