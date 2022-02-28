Insider, Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u oldu - Haberler

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Insider, Türkiye'nin 6'ncı "unicorn"u oldu

AA, Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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Insider, Türkiye'nin 6'ncı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider'ın 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk "Turcorn"u olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Insider'ın 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştığını ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk "Turcorn"u olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "6. Turcorn'umuz hayırlı olsun." notuyla, değeri bir milyar doları aşan Insider'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, "Insider 121 milyon dolar yatırım alarak, 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk 'Turcorn'u oldu. ülkemizin yazılım ekosistemi her geçen gün daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın tebrik ettiği yazılım şirketi Insider, e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlıyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

Mustafa Varank, Türkiye, Yatırım, dolar, Güncel, Haberler

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