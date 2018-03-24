İnsay Yapı Genel Müdürü Vekalet Kaba Pendik Ondörtüç'ü Anlattı

Pendik"te yükselen ve İnsay Yapı imzası taşıyan proje özelinde projemlak.com"a açıklamalarda bulunan İnsay Yapı Genel Müdürü Vekalet Kaba, inşaat sektörüyle ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu.

Pendik Ondörtüç"te dairelerin yüzde 50"sinin satışının tamamlandığını ifade eden Kaba, sektörel olarak da inşaatın önünün açık olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm alanında bazı zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Kaba, bu konuda bazı kanunsal iyileştirmelerin yapılmasının gerektiğinin altını çizdi.

İşte İnsay Yapı Genel Müdürü Vekalet Kaba"nın projemlak.com"a özel olarak yaptığı o açıklamalar...

Pendik Ondörtüç projesi hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz?

Projemiz bildiğiniz gibi Pendik bölgesinde bulunuyor.Toplamda 264 bağımsız bölüm var. Bunun 242"si konut 22 tanesi de ticari üniteden oluşuyor. Projede şuanda yüzde 50 civarında satışlarımız gerçekleştirildi. Lokasyon olarak da burası tam dönüşüme uygun bir bölge.

Metrekare büyüklükleri ne kadar?

60 ile 189 metrekare arasında değişiyor.

Peki daire tipleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Daire tileri 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak değişiyor. Ancak projemiz çoğunlukla 2+1 ve 3+1"lerden oluşurken az sayıda da 1+1 de bulunuyor.

Metrekare fiyatlarınız ne kadar?

Şuanda metrekare fiyatlarımız ortalama da 3 bin 500 bandında.

İnsay Yapı"nın 2018"de yeni projeleri olacak mı?

Tabi ki bu bölgede yine bu büyüklükte birkaç projemiz var. Pendik dışında Yenisahra ve Beykoz"da da kentsel dönüşüm projelerimiz mevcut. Ankara"da bir tane devam eden projemiz var. Bu projemizin de Ondörtüç ile eş zamanlı olarak tamamlanması planlanıyor.

Kentsel dönüşümde İnsay Yapı"nın rolü nedir?

Biz İnsay Yapı olarak Ataşehir Yenisahra bölgesinde ve Beykoz bölgesinde varız. Bu iki bölgede kentsel dönüşüm projelerimiz var.

Peki bu dönüşüm nasıl olacak? Kat karşılığı mı yoksa fabrikalardan bir dönüşüm mü yaşanıyor?

O iki bölge de şuanda yerleşim bölgesi. Tabi eski yapılar var. Gecekondu bölgesinin bir dönüşümü yaşanıyor.

Ondörtüç projesinde müşterilerinize ne gibi ödeme kolaylıkları sağlıyorsunuz?

Bizim buradaki projemizde satışla ilgili birçok alternatifimiz var. Bankayla ilgili seçeneklerimiz bir hayli fazla. Ayrıca kişiye özel ödeme koşullarımız da mevcut.

"Müşterileriniz bankadan kredi çekmek istemiyorum" dediğin de ona da yönelik bir ödeme seçeneğiniz var mı?

Kişiye özel de, banka seçeneği olarak da farklı ödeme seçeneklerimiz var.

Konut kredisi faiz oranları son 8 yılın zirvesinde. Bu satışlarınızı nasıl etkiliyor?

Tabi olumsuz yönde etkiliyor. Faiz arttığı zaman konut kredisi kullanma oranı azalıyor ve bu da bizim satışlarımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Gayrimenkul sektörünün yeni bir teşviğe ihtiyacı var mı sizce?

KDV, konut kredileri ve tapudaki harçlar konusunda bir teşvik olursa bunun sektörü hareketlendireceğine inanıyorum.

2018 yılı gayrimenkul sektörü açısından nasıl bir yıl oldu?

Bu sene çok iyi geçmedi genel anlamda. Tabi her zaman durağan geçmez. Tıkanıklığın açılacağını umuyoruz ve ileri tarihlerde düzeleceğine inanıyoruz.

İnsay Yapı olarak İstanbul dışında projeleriniz var mı?

Ankara"da var. Onun haricinde yok. Genelde İstanbul ve Ankara olarak düşünüyoruz.

Dile getirmek istediğiniz sektörel sıkıntılarınız var mı?

Dönüşüm konusunda başlangıçta yeni yasalar çıktı ama doğal olarak onların bazı eksikleri var. Bunların arsa sahipleriyle birlikte biraz daha iyileştirilmesi gerekiyor ki kentsel dönüşümde daha hızlı yol alalım. Çoğu kişiyle anlaşıyorsunuz bazı az sayıda kişiyle anlaşamayabiliyorsunuz. Bazı yerlerde ilerleme kilitlenebiliyor. Bunları aşmak için kanunlarda bazı iyileştirmeler gerekebiliyor.

Pendik Ondörtüç projesi hakkında yatırımcılara tavsiyeleriniz nelerdir?

Burası yatırım ve oturum için uygun bir yer. Neden derseniz; Sabiha Gökşen Havalimanı"na, metro ağına ve hastaneler bölgesine çok yakın. Bölgede üniversite de var. Bunların yanında sanayi bölgesi olması nedeniyle etrafı gelişme ve dönüşüme de elverişli bir yer. Bu nedenle yatırımcıyı mutlu edecek ve oturanlar için de ulaşım anlamında bu tür kolaylıklar sağlıyor.

Sümeyra KIRCA - projemlak.com