İnşatta "Neden işe geç başladın" kavgası kanlı bitti
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İnşatta "Neden işe geç başladın" kavgası kanlı bitti

İnşatta 'Neden işe geç başladın' kavgası kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da iki inşaat işçisi arasında çıkan işe geç başlama tartışmasında 1 işçi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da iki inşaat işçisi arasında çıkan işe geç başlama tartışmasında 1 işçi bıçakla yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Saray İlçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ayaspaşa Mahallesinde bulunan Belediye Kültür Merkezi inşaatının şantiyesinde çalışan Yılmaz B. ile Ömer S. arasında iddiaya göre işe geç başlama yüzünden aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Yılmaz B. yanında bulanan ekmek bıçağıyla Ömer S.'yi yaraladı. Zanlı Yılmaz B. olayın ardından olay yerinden uzaklaşırken, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Ömer S. şantiye çalışanlarının durumu haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı Yılmaz B. olayın ardından Polis ekiplerine teslim olarak gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İnşatta 'Neden işe geç başladın' kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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