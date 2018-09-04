Norveçli Şirketin Ürettiği İnsansız Robot Tekne Atlantik'i Aştı
Norveç'li bir şirketin ürettiği insansız robot tekne, Kanada'dan İrlanda'ya ulaştı. Robot tekne, dünyanın en zor rotalarından biri olarak bilinen yolculuğu tamamlayan ilk insansız araç olarak tarihe geçti.
Norveç'li bir şirketin ürettiği insansız robot tekne, Kanada'dan İrlanda'ya ulaştı. Dünyanın en zor rotalarından biri olarak tanınan Kuzey Atlantik seferini 75 günde tamamlayan tekne, bu tolculuğu tamamlayan ilk insansız araç olarak tarihe geçti.
3 BİN KİLOMETRE
Hava koşulları, büyük gemile ve balıkçı ağları gibi tehlikelerle dolu olan rotayı, 2 metre boyundaki 60 kiloluk robot tekne başarıyla tamamladı. Robot tekne bu yolculukta 3 bin kilometre yol yaptı.
DALGA BÜYÜKLÜĞÜNÜ HESAPLAYABİLİYOR
Deniz altlarıyla iletişim kurabilmek için yeterli teknolojiyi barındıran tekne, güneş panelleri sayesinde dalga büyüklüğü ve denizdeki tuzluluk oranını hesaplayabiliyor