İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST'te yarıştılar
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İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST'te yarıştılar

28.09.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:51
İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST'te yarıştılar

Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı ile TEKNOFEST 2020'de başarısı gösterdi.

Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı ile TEKNOFEST 2020'de başarısı gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üniversiteli öğrenciler Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarıştı. Öğrenciler tasarladıkları İnsansız Sualtı Aracı (İSA) ile TEKNOFEST 2020'de yarışma başarısı gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli'nin E-gençlik çalışmaları kapsamında desteklenen öğrenciler TEKNOFEST'e katılmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. İSA kategorisinde kendi tasarladıkları araçlarla yarışan öğrenciler, yerli üretim yaparak Türkiye'de sektör oluşumuna katkı yapmayı hedefliyor. Öğrenciler tarafından tasarlanan insansız su altı araçları uzaktan kumandayla kablolu ve kablosuz olarak 250 metre derinliğe kadar inip, kamera aracılığıyla görüntü kaydetme başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kılavuz Gençlik Modeli'nin kendilerine büyük katkı sağladığını ifade eden öğrenciler, TEKNOFEST 2020 kapsamında insansız sualtı aracı yarışmasına katılmakla çok iyi bir başarı elde etiklerine dikkat çektiler. Farklı araçların tasarımlarını da gördüklerini ve bilgi edindiklerini aktaran öğrenciler, çalışmalarını detaylandıracaklarını ifade etti. Öğrenciler Kılavuz Gençlik Modeli'nin başından beri hem teknik hem de fiziksel anlamda kendilerini yalnız bırakmadığını da söyledi.

Dünyanın sayılı teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST bu yıl rekor katılımla gerçekleştirildi. İlk yıl 4 bin 333 takım, ikinci yıl 17 bin 773 takımın yarıştığı festivale bu yıl daha fazla katılım oldu. 81 il ve 84 ülkeden başvuruların geldiği festivalde yer almak için 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç müracaat yaptı. - KOCAELİ

İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST'te yarıştılar
İnsansız su altı aracıyla TEKNOFEST'te yarıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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