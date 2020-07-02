HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

"İnsansız mini tank" için seri üretim imzası

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

02.07.2020 13:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:09

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi doğrultusunda "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Katmerciler'den yapılan açıklamaya göre, dünyada çok az ülkede bulunan insansız kara araçlarının Türkiye'deki ilk paletli örneği, ASELSAN ile Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılacak. ASELSAN'ın yükleniciliğinde hayata geçirilecek proje, yerli olma özelliğine sahip ve muadilleri arasında üstün özelliklerle ön plana çıkıyor.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında imzalanan silahlı sınıf insansız kara aracı temin sözleşmesi kapsamında, seri üretimine başlanacak silahlı insansız kara aracının uzaktan kumanda iletişim alt yapısı dahil tüm altyapı platformu Katmerciler tarafından geliştirildi.

Araç, keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen, üzerine silah ve gözetleme sistemleri dahil ihtiyaç duyulan her türlü sistemin takılabildiği, uydu bağlantısı üzerinden uzaktan kontrol edilip yönetilebilen, otonom olarak kullanılabilme özelliğine sahip, zorlu yol, arazi ve iklim şartlarında üstün hareket kabiliyetine sahip dünyanın en önde gelen platformlarından biri olacak.

ASELSAN ile Katmerciler arasında imzalanan seri üretim sözleşmesi gereğince "insansız mini tank" olarak da adlandırılan silahlı insansız kara araçları, 2021'de Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmeye başlanacak.

İnsansız kara araçlarının gelecekte büyük önem taşıyacağı stratejik öngörüsünden hareketle uzun yıllardır bu alana yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüten Katmerciler, ilk olarak Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) geliştirdi ve sektöre sundu.

Ardından sınır gözetleme, lojistik destek, büyük top konulacak araç gibi farklı insansız araç versiyonları tasarlayan Katmerciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ASELSAN ile uzun süren ortak bir çalışmayla silahlı insansız kara aracı özgün tasarımını geliştirdi.

"İlk olmanın gururunu yaşıyoruz"

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, temin sözleşmesinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda insansız kara aracı konseptini 5 yıl önce gündeme getirdiklerini belirterek, bu konseptin ilk örneği olan UKAP'ı 3 yıl önce tanıttıklarını aktardı.

UKAP'ın büyük beğeni kazandığını vurgulayan Katmerci, o günden bu yana kara kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı sürekli geliştirdiklerini, gelinen noktada UKAP'ın üst donanımlarıyla birlikte bir "insansız mini tanka" dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisinde, muhtemel çatışma ortamlarında askeri personele yönelik yaşamsal tehditleri minimuma indirmek esastır. Bu çerçevede, özellikle son yıllarda tüm dünyada, kara, hava ve deniz kuvvetlerinde insansız silah sistemlerine bir yönelim yaşanıyor. Uzaktan kumandalı sistemlerle, askerinizi koruma altında tutarken olası tehditleri uzaktan savuşturma ve etkisiz hale getirme imkanına sahip oluyorsunuz.

Ülkemizde yerli kaynaklarla geliştirilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), bu konseptin hava gücündeki son derece başarılı, dünya ölçeğinde dikkat çeken bir örneğidir. Katmerciler olarak bu konseptin kara kuvvetlerindeki taşıyıcısı olmayı hedefledik ve projeyi bugün seri üretime geçecek bir noktaya getirdik. İnsansız kara araçlarımız da SİHA'larımız gibi dünya ölçeğinde ilgi uyandıracak, başka orduların da edinmek isteyecekleri öncü nitelikli araçlar olacak. Türk ordusu, havadan sonra karada da uzaktan komuta edilebilen insansız savunma araçlarıyla gücüne güç katmış olacak."

Katmerci, Türkiye'nin teknoloji lideri şirketlerinden ASELSAN'la yürüttükleri çalışmalar sonunda, Kara Kuvvetlerine uzaktan kumandalı ilk insansız kara aracını kazandırmanın gururunu yaşadıklarının altını çizerek, "Dünyada pek çok ülke güçlü ordulara sahip olmalarına rağmen insansız kara araçları teknolojisine sahip ülke sayısı çok sınırlı. Dünyadaki muadillerinden daha üstün olan bu araçla Türkiye, bu segmentte öne çıkan sayılı ülkelerden birisi olacak. Bunlar hem Katmerciler hem ülkemiz adına gurur verici adımlar." ifadelerini kullandı.

Geniş kullanım seçeneğine sahip

Yerli ve Türk mühendisliği ürünü insansız kara aracı, her türlü arazi ve yolda üstün performans sergileyebiliyor.

Zırh opsiyonu bulunan araç, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerden kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm fonksiyonlarıyla yönetilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği platform, hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı sunuyor.

Araç, ASELSAN tarafından geliştirilen Sarp Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle hedefi otomatik olarak tespit ve imha edebilecek. Araç, çok düşük termal iz özelliği taşıyor. Gece-gündüz, zorlu hava şartlarında ve iklimde kullanıma uygun olan aracın, elektrikli ve hibrit model seçenekleri bulunuyor.

Platform, ağır ve hafif silahlara sahip silah istasyonu, keşif gözetleme aracı, hasta ve yük taşıma aracı ve çıkartma operasyonlarına yardımcı görev alabilecek konfigürasyonlarıyla kullanıcıya geniş seçenekler sunuyor.

Üç ton yüklü ağırlık kapasitesine sahip araç, kompakt ebatına rağmen üst sınıf zırhlı araçlarda bulunan bütün zorlu performans ve arazı testlerinin tamamını başarıyla yerine getirebiliyor.

Can kurtaracak

Çatışma bölgesindeki ilerleme veya sahil çıkartma operasyonlarında ilk ateş sırasında ön planda kullanılabilen araç, yaralıların tahliyesi sırasında susturma atışı yaparak, kritik noktalara mevzilenmiş unsurların mevzilerden çıkarılması sırasında yoğun atış altında karşı atış gerçekleştirerek can kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Zorlu arazi koşullarında ağır yüklerin taşınmasında yardımcı olan araç, düşman tehdidi altında olan bölgelerden geçen lojistik hatlarda kullanılarak can güvenliğini artırıp personel ihtiyacını azaltıyor.

Araç, sahip olduğu kamera sistemleri sayesinde, düşman unsurların tespiti ve operasyon sahasının keşfi için önemli verileri, düşük siluet ve termal izi sayesinde can kaybı olmadan toplayabiliyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Ekonomi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Ekonomi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Ekonomi
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı Ekonomi
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Bodrum'da 48 euroya satılan döner Avrupa'yı şaşırttı: Bizde aynısı 4,5 euro
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Buse Varol Şeyma Subaşı Ayşegül Yıldız Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Cüneyt Çakır İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Temmuz Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: "İnsansız mini tank" için seri üretim imzası - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:12:31. #1.15#
title