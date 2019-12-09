: İnsansız Hava Araçları Zihinle Kontrol Edilebilir mi?

09.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:47

Amerika Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu DARPA, insansız hava araçlarını zihinle kontrol etmek ya da giyilebilir elektronik cihazlar geliştirmek gibi askeri uygulamalarda kullanılacak teknolojiler için araştırmacılara fon sağlıyor

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