İnsansız Hava Araçları Ukrayna'daki Savaşta Devrede - Haberler

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İnsansız Hava Araçları Ukrayna'daki Savaşta Devrede

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler Kherson bölgesinden. Görüntülerde Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Rus askeri konvoyunu hedef aldığı anlar paylaşılıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler Kherson bölgesinden. Görüntülerde Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Rus askeri konvoyunu hedef aldığı anlar paylaşılıyor. Rusya savaştaki kayıp sayısını henüz paylaşmadı

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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