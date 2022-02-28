İnsansız Hava Araçları Ukrayna'daki Savaşta Devrede
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Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler Kherson bölgesinden. Görüntülerde Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Rus askeri konvoyunu hedef aldığı anlar paylaşılıyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler Kherson bölgesinden. Görüntülerde Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Rus askeri konvoyunu hedef aldığı anlar paylaşılıyor. Rusya savaştaki kayıp sayısını henüz paylaşmadı
DailyMotion.com - Güncel