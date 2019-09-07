İnsansız hava aracı "Fırat" ile TEKNOFEST'te iddialı yarışacaklar

07.09.2019 11:26

Bursa'da 8 öğrenci, "Fırat" adını verdikleri silahlı insansız hava aracıyla İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dereceye girmeyi amaçlıyor.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) okuyan 8 öğrenci, TEKNOFEST'te geçen yıl izledikleri projelerden ilham alarak, Türkiye'nin savunma sanayisine katkı vermek amacıyla yarışmaya katıldı.

Üniversitenin kendilerine sağladığı imkanlarla silahsız insansız hava aracının yapımına başlayan öğrenciler, "Fırat" isimli silahlı insansız hava aracıyla TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in üniversitelerde eğitim alan gençlerin çalışmalarını somut olarak gösterebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Karademir, Bursa Teknik Üniversitesinde okuyan öğrencileri yaptıkları yatırımlarla teşvik ettiklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"TEKNOFEST ilk başladığı zaman biz 5 takımla katıldık. Çok güzel dereceler elde edildi. Bu sene de 10 takımla katılıyoruz. Başarılı sonuçlarla geleceğimize inanıyoruz. Üniversitemizde gençlerin eğitim aldıkları alanlarda full time yeni işe girmiş mühendis gibi sigortası ve harçlığını alarak çalışıyor olması çok önemli. Mezun olmadan mühendis tecrübesini kazanıyorlar. Hem bitirme hem TÜBİTAK projeleri bir problemi çözmeye odaklı. Bu anlamda öğrencilerimiz hem pratik hem somut işler yapabilecek bir ortamda bulunuyorlar."

"Amacımız insansız hava aracı ile personel kaybını en aza indirmek"

Öztürk takımının kaptanı BTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yasin Çelik, 8 kişilik ekip olduklarını ve takımın tamamına yakının birinci sınıf öğrencilerinden oluştuğunu ifade etti.

Amaçlarının hudutları koruyabilen bir insansız hava aracı yapmak olduğunu dile getiren Öztürk, şunları aktardı:

"Amacımız insansız hava aracı ile personel kaybını en aza indirmek. Kayıpları en aza indirdiğimizde milletimizin gözünde daha fazla değerlenmiş oluruz. Projeye bakan herkesin gururlanmasını istiyoruz. TEKNOFEST'te güzel bir başarı yakalamak istiyoruz. Askeri teknolojilere baktığımız zaman genelde çok fazla paralar harcanır. Biz projede maliyeti minimumda tutarak teknolojiyi maksimumda tutmayı hedefledik. Yazılım konusunda yüzde 90 oranında bir yerlilik oranı yakaladık. Ayak takımı, iniş takımlarının tasarımı tamamen bize ait. Projenin ismi 'Fırat' ve bu ismi de bir yiğitten alıyor. Bu yiğit öyle biri ki bize hem hırs hem de azim vermiş biri. İnsansız hava aracının, hem sınırlarımızda askerlere yardımcı olması hem sınırlarımızın korunmasında aktif bir şekilde görev almasını amaçlıyoruz."

Öztürk, üniversitedeki hocalarından büyük destek gördüklerini belirterek, mezun olduktan sonra savunma sanayi alanında çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Şifreleme sistemiyle dışarıdan müdahaleye kapalı

Projenin yazılımcısı Mekatronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Furkan Işıkay da "Fırat"ın yazılımını kendilerinin yaptıklarını ve bunun da önemli olduğuna değindi.

İnsansız hava aracına yaptıkları yazılımla dışarıdan müdahale edilemeyeceğini dile getiren Işıkay, "Fırat'ı havaya gönderdiğimiz zaman belirlenmiş alan içerisinde kameradan gelen veriler sayesinde, kamera kadrajı içine giren cisimleri hangisinin ne olduğunu ayıracak. Kamera kadrajı içerisinde giren cismin düşman olduğunu algılaması durumunda saniyenin yarısı gibi bir zamanda tepki verebilecek bir düzeyde. Dışarıdan müdahale olmaması için şifreleme sistemi geliştirdik, bu sayede dışarıdan müdahale olmayacak. Hedefimiz yaptığımız insansız hava aracını daha da ileriye götürerek geliştirmek." dedi.

Kaynak: AA