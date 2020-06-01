İnsansız hava aracı "Alpagut" geliştirme desteği aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnsansız hava aracı "Alpagut" geliştirme desteği aldı

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası insansız Hava Aracı Yarışması"nın kavramsal tasarım raporu aşamasını geçerek destek almaya hak kazandı.

İnsansız hava aracı
01.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:31

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası insansız Hava Aracı Yarışması"nın kavramsal tasarım raporu aşamasını geçerek destek almaya hak kazandı.

Bartın Üniversitesi Mühendislik Geliştirme Kulübü öğrencilerinin kurduğu "Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı" ürettikleri insansız hava aracı (İHA) "Alpagut" ile yarışmaların ikinci aşamasını da başarıyla geçtiler. TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde düzenlenen 5'inci Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması kapsamında 12'si yurt dışından olmak üzere toplam 336 takımın başvuru yaptığı organizasyonda başarılı bulunan Bartın Üniversitesi öğrencileri 8 bin TL İHA geliştirme desteği almaya hak kazandılar.

Hedef: TEKNOFEST'te üst sıralarda yer almak

Çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler şimdi ise projeleri için detaylı tasarım raporunu hazırlayarak, 15-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmayı hedefliyorlar.

Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı Takım Kaptanı Serkan Özdemir ekip olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsederek, "Bartın Üniversitesi öğrencileri olarak donanımlı ve güçlü insansız hava araçları üretmek; değişime ve gelişime öncü çalışmalar yaparak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu noktada başta rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun ve danışman hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu'ndan büyük destekler aldık ve almaya devam ediyoruz. Geliştirme desteği alan projemizin sonraki aşamalardan da geçerek Gaziantep Alleben Göletinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te üst sıralarda yer alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her aşamada genç yeteneklerden oluşan ekip

Takım Kaptanlığını Serkan Özdemir'in yaptığı Bartın Üniversitesi Tunga İnsansız Hava Aracı Takımı'nda Yazılım Ekip Kaptanı Onur Yalçın Bağönü, Tasarım ve Montaj Kaptanı Özgür Uzunca, Elektronik ve Elektrik Sistemleri'nde Hamza Maral, Araştırma ve Geliştirme'de Hidva Uşen, Pilot Samet Şal, Yazılımda Simülasyon ve Otonom Sistemler'de Erkan Oygun, Görüntü İşleme'de Merve Duman ile Mahire Irmak Güner yer alıyor.

"Öğrencilerimize, genç mühendislerimize güveniyoruz"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrencileri tebrik ederek, "'İstikbal göklerdedir' sözünden hareket ile göklere de imzamızı atacak öğrencilerimize, geleceğimizin mühendislerine ve ülkemizin beyin gücüne inanıyoruz. Onlara olan bu güvenimizle elimizden gelen tüm desteği veriyor, gelişimlerine destek oluyoruz. Her biri önemli yetkinlikler kazanarak geleceğe sağlam adımlar atan öğrencilerimizin başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum. Onlara destek veren Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Sabri Gök'e, Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Handan Ucun Özel'e, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu ile Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu'na ve tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

"TEKNOFEST gibi organizasyonlar gençlerimiz için önemli bir motivasyon"

TÜBİTAK'ın destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3) teşvikleriyle düzenlenen organizasyonların üniversite öğrencilerinin yaptıkları çalışmaları sergilemeleri ve bir motivasyon sağlamaları için oldukça önemli olduğunun da altını çizen Rektör Uzun, "Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı katkılar sunan TÜBİTAK bilim insanlarımızı ve öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyor. Ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik bu girişimler Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Teknofest gibi organizasyonlarıyla da daha değerli kılınıyor, yerli ve milli üretim konusunda önemli bir motivasyon sağlıyor. Bu doğrultuda bizler de Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) koordinesinde güncel gelişmeleri yakından takip ediyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için tüm bileşenlerimizle durmadan çalışıyoruz. Akademik insan kaynağımızın elde ettikleri başarıları öğrencilerimizin üstün performanslarıyla taçlandırıyoruz. Üniversitemiz öğrencileri tarafından hazırlanan "Gökbörü" isimli elektrikli otomobil, TÜBİTAK'ın Elektrikli Araç Yarışları'nda ilk 10'a girmeyi başardı. Çeşm-i Cihan isimli elektrikli otomobilin ardından üretilen ikinci otomobille öğrencilerimiz sürdürülebilir bir gelişim kaydederek bizleri gururlandırdı. Şimdi ise insansız hava aracıyla edindiğimiz tecrübelere yenilerini ekleyerek, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu düşüncelerle her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç'a ve Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine ve dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal'a, gençlerimize rol model olarak milli teknolojilerin geliştirilmesi noktasında teşvik eden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu Haber
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Haber
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı Haber
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
Nikah tarihi için başvurular koronavirüs gölgesinde başladı
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Şehit polis memurunun deniz kenarında şarkı söylediği görüntüler, izleyenleri duygulandırdı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin İlhan Cavcav Bülent Uygun Nihat Özdemir
Daha Fazla Şehit Ankara Haziran Minnesota
Şu an buradasınız: İnsansız hava aracı "Alpagut" geliştirme desteği aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 12:31:13. #1.14#
title