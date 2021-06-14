İnsansız Dünya Eğitimi
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İnsansız Dünya Eğitimi

İnsansız Dünya Eğitimi
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14 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİİnsansız dünya eğitimiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarının (Covid-19) hafiflemesiyle personele yönelik yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor.

14 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

İnsansız dünya eğitimi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarının (Covid-19) hafiflemesiyle personele yönelik yüz yüze eğitimlerine kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü organizasyonluğunda periyodik olarak düzenlenen kişisel gelişim ve farkındalık yaratma eğitimleri kapsamında Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda personele "21. y. y. ve İnsansız Dünya (Transhümanizm)" konulu eğitim verildi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ahmet Dağ'ın konuşmacı olarak katıldığı ve söyleşi şeklinde geçen programda; son yılların önemi artan fakat fazlaca işlenmeyen önemli bir konusu olan "İnsansız Dünya" ele alındı. Öncü transhümanist N. Bostrom'un görüşleri temelinde tanımı yapılan kavramın tarihsel kökenlerinin Antik Sümer'deki Gılgamış Destanı'na kadar geri götürülebileceği vurgulandı.

Transhümanizm'in insanın fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin artırılması, yaşlanma ve hastalanma gibi arzu edilmeyen veya gereksiz görülen yönlerinin ortadan kaldırılması amacıyla teknoloji ve bilimden faydalanılması gerektiğini öne süren uluslararası bir entelektüel ve kültürel hareket olduğu, videolarla ve görselliklerle desteklenerek ele alındı.

Söyleşi sonunda Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından Doç Dr. Ahmet Dağ'a tablo hediye edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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