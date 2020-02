İnsansız Çalışan Makinaların Mesaisi İstanbul'da Başladı

14.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:05

Türkiye'de şu anda 40 binden fazla olan otomat sayısının 10 yıl içerisinde 700 binlere ulaşacağı öngörülürken sektörün tüm paydaşları Türkiye'de ilk defa Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey'de bir araya geldi. Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan fuar, Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Metro beklerken durakta, fabrikalarda çalışma alanlarında, okullarda öğrencilerin ulaşabileceği her noktada ve daha birçok yerde karşımıza çıkan satış otomatların sayısı da çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Personel, enerji ve kira gibi masrafları minumuma indirmesi ile birlikte 7 gün 24 saat hizmete devam edebilmesi gibi birçok avantajı beraberinde getiren sektör İstanbul'da bir araya geldi. Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan ve Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek Otomat Teknolojileri ve Self Servis Sistemler Fuarı VENDEX Turkey, sektörün bölgedeki tek fuarı olmasıyla birlikte stratejik önemini bir kat artırıyor.

İstanbulkart İle Otomatlardan Alışveriş Dönemi

Fuar, İstanbulkart ile entegre ödeme sağlayan sitemlerden kart sistemlerine, sıcak ve soğuk içeceklerden oyuncak otmatlarına kadar son teklonoji inovasyon harikası ürünler ev sahipliği yapmasının yanında girişimciler içinde önemli bir pazar oluşturuyor.

Sektörde Büyük Bir Açık Var

Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'da oldukça yaygın durumda olan sektörün genişliği rakamlarda da net bir şekilde görülüyor. Örneğin ABD'de 5 milyon otomat varken Japonya genelinde bu sayı 6.52 milyona ulaştı. Her 23 Japon vatandaşına 1 satış otomatı düşerken, makineler aracılığıyla yapılan satışın hacmi ise yıllık 7 trilyon yen (Yaklaşık 63 milyon dolar) seviyesinde. Ülkemizde ise sektörde büyük bir açık olduğunun altını çizen Tureks Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, "Teknolojin gelişmesi ile beraber iş yapış şekilleri de değişti. Kahve, bisküvi, kek, meşrubat gibi birçok ürün satın alabildiğimiz otomat makineleri de iş gücü gerektirmemesi ve sağladığı avantajlar ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Ülkemizde vending sektörünün bir araya geleceği bir platform yoktu. Bizde Vendex Turkey ile sektör profesyonellerini bir araya getirerek, sektörün gelişimine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler